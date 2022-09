Atalanta-Cremonese, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 11 settembre 2022) La domenica di Serie A si apre con la sfida delle 12:30 tra Atalanta e Cremonese, match valido per la sesta giornata di campionato. Quasi un testa-coda, visto la classifica delle due squadre: i padroni di casa si stanno dimostrando solidi e cinici, caratteristiche che hanno permesso loro di issarsi al primo posto in classifica con 13 punti. Gli uomini di Gasperini sono chiamati alla vittoria per superare il Milan e il Napoli, vittoriosi contro Sampdoria e Spezia, e mantenere il primato solitario. Gli ospiti, invece, stanno faticando in questo avvio di stagione e, nonostante i buoni spunti, hanno raccolto solamente 1 punto, che li colloca al penultimo posto della classifica. L’impegno del Gewiss Stadium potrebbe rivelarsi proibitivo, ma il bisogno di punti potrebbe fruttare alla squadra di Alvini una buona prestazione. Le ultime da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 settembre 2022) La domenica diA si apre con la sfida delle 12:30 tra, match valido per la sesta giornata di campionato. Quasi un testa-coda, visto la classifica delle due squadre: i padroni di casa si stanno dimostrando solidi e cinici, caratteristiche che hanno permesso loro di issarsi al primo posto in classifica con 13 punti. Gli uomini di Gasperini sono chiamati alla vittoria per superare il Milan e il Napoli, vittoriosi contro Sampdoria e Spezia, e mantenere il primato solitario. Gli ospiti, invece, stanno faticando in questo avvio di stagione e, nonostante i buoni spunti, hanno raccolto solamente 1 punto, che li colloca al penultimo posto della classifica. L’impegno del Gewiss Stadium potrebbe rivelarsi proibitivo, ma il bisogno di punti potrebbe fruttare alla squadra di Alvini una buona prestazione. Le ultime da ...

DiMarzio : #SerieA | @Atalanta_BC, i convocati e la probabile formazione in vista della @USCremonese - TuttocalcioS : Questo il programma della domenica di #SerieA: Ore 12:30 Atalanta-Cremonese?? Ore 15 Bologna-Fiorentina?? Lecce-Monza… - ilpodsport : #Calcio Diretta Atalanta-Cremonese ore 12.30: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni #ilpodsport - Luxgraph : Diretta Atalanta-Cremonese ore 12.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - Panodds_ES : 11/09/2022 ?? #football ???? #SerieA #Atalanta ?? - #Cremonese ?? Atalanta 1st half win 1.80 Guarda tutti i giorni… -