Atalanta-Cremonese, le formazioni ufficiali del match (Di domenica 11 settembre 2022) Va avanti la sesta giornata di Serie A, con una domenica che riserva ben sei partite agli appassionati di calcio e si preannuncia ricca di emozioni. Alle 12.30 si comincia con Atalanta-Cremonese. Gasperini recupera Demiral insieme a Okoli e Toloi. A centrocampo la coppia De Roon-Koopmeiners, quest’ultimo già autore di quattro goal in campionato. Sulle fasce agiranno Hateboer e Soppy. In attacco torna Muriel, insieme a lui Lookman con Malinovskyi alle loro spalle. Ederson parte dalla panchina. Alvini schiera la Cremonese a specchio: davanti a Radu linea a tre composta da Aiwu, Chiriches e Lochoshvili. Sernicola e Valeri sugli esterni, in mezzo Pickel, Escalante e Meité. Davanti confermati Okereke e Dessers. Ecco le formazioni ufficiali della gara: Atalanta – Musso; Toloi, ... Leggi su zon (Di domenica 11 settembre 2022) Va avanti la sesta giornata di Serie A, con una domenica che riserva ben sei partite agli appassionati di calcio e si preannuncia ricca di emozioni. Alle 12.30 si comincia con. Gasperini recupera Demiral insieme a Okoli e Toloi. A centrocampo la coppia De Roon-Koopmeiners, quest’ultimo già autore di quattro goal in campionato. Sulle fasce agiranno Hateboer e Soppy. In attacco torna Muriel, insieme a lui Lookman con Malinovskyi alle loro spalle. Ederson parte dalla panchina. Alvini schiera laa specchio: davanti a Radu linea a tre composta da Aiwu, Chiriches e Lochoshvili. Sernicola e Valeri sugli esterni, in mezzo Pickel, Escalante e Meité. Davanti confermati Okereke e Dessers. Ecco ledella gara:– Musso; Toloi, ...

raza123h : SERIE A Atalanta vs Cremonese 7°E 11171 V 7200 4:2:0 ID: Service_MENA_01 D4 AC 24 A4 4B 11 3F 9B - zazoomblog : ? LIVE! Atalanta-Cremonese le formazioni: in attacco torna Muriel - #LIVE! #Atalanta-Cremonese - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Atalanta Cremonese in streaming gratis: dove vedere la partita: Se hai cliccato su ques… - Atalantinicom : #Atalanta - Le formazioni ufficiali di Atalanta-Cremonese: Muriel e Demiral titolar... -