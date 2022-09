Atalanta-Cremonese 1-1, Valeri risponde a Demiral: le pagelle e il tabellino della sfida (Di domenica 11 settembre 2022) Si è concluso Atalanta-Cremonese, lunch match della sesta giornata del campionato di Serie A: le pagelle ed il tabellino dell’incontro al Gewiss Stadium. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Andata in archivio la sfida tra Atalanta e Cremonese che si sono divise la posta in palio pareggiando 1-1. Prima frazione equilibrata con Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 11 settembre 2022) Si è concluso, lunch matchsesta giornata del campionato di Serie A: leed ildell’incontro al Gewiss Stadium. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Andata in archivio latrache si sono divise la posta in palio pareggiando 1-1. Prima frazione equilibrata con Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

