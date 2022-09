Atalanta-Cremonese 1-1, Gasperini: “Muriel? Quando esce vedo che alza il naso” (Di domenica 11 settembre 2022) Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Atalanta-Cremonese 1-1, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Queste le considerazioni del tecnico dei bergamaschi: “Peccato per quel gol dubito perchè c’erano le condizioni per finirla bene. Purtroppo non siamo riusciti a vincerla. La squadra ha fatto una buona prestazione. C’è rammarico per aver preso questo gol per un nostro errore. La partita l’abbiamo sempre quasi fatta noi. Adesso la Roma? Ogni partita ha la sua storia. Noi dobbiamo pensare al nostro campionato ed a migliorarci. E oggi ci dispiace molto per questo risultato. Muriel? Quando non è infortunato gioca tutte le partite. In questo ruolo è stato determinante per noi due anni fa. Anche oggi ha giocato. Poi è entrato Hojlund perchè ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di1-1, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Queste le considerazioni del tecnico dei bergamaschi: “Peccato per quel gol dubito perchè c’erano le condizioni per finirla bene. Purtroppo non siamo riusciti a vincerla. La squadra ha fatto una buona prestazione. C’è rammarico per aver preso questo gol per un nostro errore. La partita l’abbiamo sempre quasi fatta noi. Adesso la Roma? Ogni partita ha la sua storia. Noi dobbiamo pensare al nostro campionato ed a migliorarci. E oggi ci dispiace molto per questo risultato.non è infortunato gioca tutte le partite. In questo ruolo è stato determinante per noi due anni fa. Anche oggi ha giocato. Poi è entrato Hojlund perchè ...

Atalanta_BC : #AtalantaCremonese | 1-1 | 78' ? Pareggio della Cremonese, Valeri. ? Valeri equalises for Cremonese. #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - SkySport : ATALANTA-CREMONESE 1-1 Risultato finale ? ? #Demiral (74’) ? #Valeri (79’) ? SERIE A - 6^ giornata ??… - Gazzetta_it : Gol! Atalanta - Cremonese 1-1, rete di Valeri E. (CRE) - sportface2016 : #SerieA | #Atalanta vs #Cremonese 1-1, #Gasperini: #Muriel? Quando esce vedo che alza il naso' - LiberoReporter : Serie A: Atalanta-Cremonese 1-1, il derby lombardo finisce in pari -