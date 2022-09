Assunzioni a settembre 2022, oltre 500 mila posti disponibili: ecco dove, le figure più richieste (Di domenica 11 settembre 2022) Lavoro. Il mese di settembre è il mese ideale per ricominciare. Anche per il lavoro. In queste settimane, di fatto, è atteso un vero e proprio boom di Assunzioni, ma la crisi gli fa comunque eco. Numerose sono le aziende in Italia che sono alla ricerca di ben 524mila lavoratori: 2mila in meno rispetto all’anno scorso. Lavoro e inflazione: un braccio di ferro infinito Il dato è importante, considerata la crisi, ma è quanto emerge dal bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, secondo il quale quasi un’assunzione su tre (si stima il 31,7%) sia rivolta a un pubblico di giovani fino 29 anni d’età. Sono quindi 166mila i posti di lavoro destinati agli under 29. Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica – come si suol dire. I numeri dopo la crisi Dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 settembre 2022) Lavoro. Il mese diè il mese ideale per ricominciare. Anche per il lavoro. In queste settimane, di fatto, è atteso un vero e proprio boom di, ma la crisi gli fa comunque eco. Numerose sono le aziende in Italia che sono alla ricerca di ben 524lavoratori: 2in meno rispetto all’anno scorso. Lavoro e inflazione: un braccio di ferro infinito Il dato è importante, considerata la crisi, ma è quanto emerge dal bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, secondo il quale quasi un’assunzione su tre (si stima il 31,7%) sia rivolta a un pubblico di giovani fino 29 anni d’età. Sono quindi 166di lavoro destinati agli under 29. Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica – come si suol dire. I numeri dopo la crisi Dal ...

