Ascolti tv sabato 10 settembre | Tim Music Awards | Croce e delizia | Sonic – Il film

(Di domenica 11 settembre 2022)tv10: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,102022? Su Rai 1 è andato in onda il Tim. Su Rai 2 FBI. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena. Su Rete 4 Cast Away. Su Canale 5. Su Italia 1Il. Ma chi ha totalizzato i maggioritv102022? Di seguito tutti i dati.tv102022, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera In aggiornamento Access prime time I dati Auditel e ...

CorriereCitta : #AscoltiTv sabato 10 settembre 2022: Tim Music Awards, Croce e delizia, Sonic, dati Auditel e share - 26az1 : RT @zazoomblog: Ascolti tv Tim Music Awards 2022 sabato 10 settembre: quanto ha fatto la seconda puntata? - #Ascolti #Music #Awards #sabat… - zazoomblog : Ascolti tv Tim Music Awards 2022 sabato 10 settembre: quanto ha fatto la seconda puntata? - #Ascolti #Music… - FeliceSalvati2 : @Baccotvnews @ilvit02 Canale 5 invece propone Lunedì Film midway Martedì rangers-napoli Mercoledì fi Ricomincio… - Massimocris : @Raffi1174 Ciao Raffy, cosa ascolti di bello? Buon sabato ?? -

TIM Music Awards 2022: quando10 settembre dall'Arena di Verona e in diretta su Rai 1 con Carlo Conti e Vanessa Incontrada ... Nonostante ciò glihanno premiato l'evento con 2.859.000 ...Proseguono senza sosta le registrazioni di Tu Si Que Vales , il varietà campione ditv che tornerà in onda da17 settembre in prima serata su Canale 5 . Stando alle ultime indiscrezioni , pare che tra gli ospiti ci sarà anche il cantante Luigi Strangis , vincitore ...Ascolti Tv sabato 10 settembre 2022. Anche il sabato sera, ora che la settimana sta per giungere al capolinea, sul fronte ‘televisivo’ è stato ricco di programmi, serie tv, show. Ma quali sono stati q ...Ci risiamo, Ballando con le stelle torna a far parlare di sé e questa volta Milly Carlucci dovrà fare le spese con un concorrente che l’ha terrorizzata. Quello che ha detto è alquanto bizzarro. Sapete ...