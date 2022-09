Arrivano i primi casi di influenza australiana | cos' è e cosa succederà

Psyclo_Bo : RT @QLexPipiens: È proprio così: quei pazzi complottisti sono sempre proiettati qualche anno avanti e purtroppo sbagliano raramente... Mi… - Alicestremicia : RT @QLexPipiens: È proprio così: quei pazzi complottisti sono sempre proiettati qualche anno avanti e purtroppo sbagliano raramente... Mi… - infoitsalute : In Italia arrivano i primi biscotti a base di insetti - Carmela61403052 : RT @QLexPipiens: È proprio così: quei pazzi complottisti sono sempre proiettati qualche anno avanti e purtroppo sbagliano raramente... Mi… - ELCAMlNOESLARGO : Arrivano i primi feedback positivi, chiaramente da fuori il gra -

È il caso dell' azienda vicentina Fucibo che ha messo sul mercato ibiscotti " di mais della tradizione italiana, leggeri e gustosi, arricchiti con farina di insetti per aumentare l'apporto di ...tre punti in trasferta per il Marsala Futsal che, con il punteggio di sei a tre, nella gara valevole per il secondo turno di campionato, batte a domicilio l'arcigna Punta Vugghia ...L'FBI ha recuperato circa 30 milioni di Dollari in criptovalute sottratti a marzo alla blockchain di Axie Infinity dagli hacker nordcoreani Lazarus.Influenza stagionale e Sars-CoV-2: le due infezioni a "braccetto" nei prossimi mesi ma la situazione è ampiamente sotto controllo. Ecco cosa potrà succedere ...