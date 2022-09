Angelica Benevieri torna sui social dopo la polemica per un suo video ironico sui disabili: ecco il suo intervento ufficiale (Di domenica 11 settembre 2022) Angelica Benevieri è finita al centro delle polemiche per un video infelice pubblicato sul suo profilo di Tik Tok. La fidanzata di Manuel Bortuzzo ha deciso di rompere il silenzio ed è intervenuta su Instagram con un lungo messaggio: Voglio spendere qualche parola per la situazione che si è creata riguardo un mio vecchio Tik Tok. Prima di tutto ci tengo a dire che non è un bel video assolutamente, ma io lì ero più piccolina, a quell’età non avevo la maturità che ho adesso e certamente non è una cosa che rifarei. Da adolescenti tutti sbagliamo, chi in un modo, chi nell’altro ed è umano sbagliare perché è proprio da lì che impariamo moltissime cose. Poi si cresce e si acquistano molte consapevolezze, si ragiona con una mentalità differente, tanto che ad oggi non mi passerebbe mai di fare questo genere di ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 settembre 2022)è finita al centro delle polemiche per uninfelice pubblicato sul suo profilo di Tik Tok. La fidanzata di Manuel Bortuzzo ha deciso di rompere il silenzio ed è intervenuta su Instagram con un lungo messaggio: Voglio spendere qualche parola per la situazione che si è creata riguardo un mio vecchio Tik Tok. Prima di tutto ci tengo a dire che non è un belassolutamente, ma io lì ero più piccolina, a quell’età non avevo la maturità che ho adesso e certamente non è una cosa che rifarei. Da adolescenti tutti sbagliamo, chi in un modo, chi nell’altro ed è umano sbagliare perché è proprio da lì che impariamo moltissime cose. Poi si cresce e si acquistano molte consapevolezze, si ragiona con una mentalità differente, tanto che ad oggi non mi passerebbe mai di fare questo genere di ...

Fairy4010 : RT @rainbow20202020: Comunque Angelica Benevieri ci prende proprio per cretini ad insistere che fosse 'più piccolina' in quel video. A dire… - francifairy : RT @rainbow20202020: Comunque Angelica Benevieri ci prende proprio per cretini ad insistere che fosse 'più piccolina' in quel video. A dire… - rainbow20202020 : Comunque Angelica Benevieri ci prende proprio per cretini ad insistere che fosse 'più piccolina' in quel video. A d… - infoitcultura : Angelica Benevieri commenta il video in cui ironizzava sulle disabilità - ClaudiaCapecchi : RT @repubblica: Grande Fratello, tempesta social su Angelica Benevieri: la fidanzata di Bortuzzo prende in giro i disabili [di Riccardo Cap… -