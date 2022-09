Andrea Sannino dalla casa di 25 mq al sogno realizzato oggi a Domenica In (Di domenica 11 settembre 2022) Mara Venier ha scelto Andrea Sannino e Franco Ricciardi per la sua nuova sigla di Domenica In e ha così realizzato il sogno del cantautore napoletano, famoso per “Abbracciame”. E’ per il desiderio realizzato che Andrea Sannino oggi ha raccontato del suo passato, della sua casa, piccolissima; è per dare forza ai tanti ragazzi che credono in una passione ma che pensano sarà troppo difficile andare avanti. Sannino è la dimostrazione che i sacrifici ripagano e che a volte i sogni diventano realtà. Mara Venier ha dato la mano più grande, è la prima volta che un presentatore chiede ad un cantante di scrivere una canzone per Domenica In e la nuova sigla già piace a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 settembre 2022) Mara Venier ha sceltoe Franco Ricciardi per la sua nuova sigla diIn e ha cosìildel cantautore napoletano, famoso per “Abbracciame”. E’ per il desideriocheha raccontato del suo passato, della sua, piccolissima; è per dare forza ai tanti ragazzi che credono in una passione ma che pensano sarà troppo difficile andare avanti.è la dimostrazione che i sacrifici ripagano e che a volte i sogni diventano realtà. Mara Venier ha dato la mano più grande, è la prima volta che un presentatore chiede ad un cantante di scrivere una canzone perIn e la nuova sigla già piace a ...

