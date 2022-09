Alvino offeso in diretta tv | la risposta da signore | “Visto chi ha segnato?”

CalcioNapoli24 : -

CalcioNapoli24

Uno pseudotifoso del Napoli chiama in diretta ed offendee i presenti in studio, dopo pochi istanti segna Raspadori il gol vittoria. La reazione diè imperdibile, clicca su play per ...Carlo, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, commenta sui social quanto accaduto nelle ultime ... non a chi ha criticato (per troppo amore) ma solo a chi mi hapesantemente ed usato ... "Vuje sit 4 sciem", Alvino offeso in diretta da uno pseudotifoso: dopo pochi secondi succede l'impensabile | VIDEO Il giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, Carlo Alvino, è stato pesantemente offeso nel corso di una diretta televisiva.'Ecco - ha aggiunto Alvino - a quell'uomo darei un Daspo a vita. Il giornalista si rivolge idealmente alla dirigenza della Fiorentina: 'Abbiate il coraggio di prendere posizione, finitela con questi c ...