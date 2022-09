A Venezia Guadagnino miglior regia. Leone d’oro al film di Poitras (Di domenica 11 settembre 2022) Vince il film che non ti aspetti a Venezia 79. Leone d'oro a "All the Beauty and the Blooshed", il documentario dell`americana Laura Poitras sull`attivista e fotografa Nad Goldin. All the Beauty and the Bloodshed documenta la sua lotta contro la famiglia Sackler, proprietaria della società farmaceutica Purdue Pharma, ritenuta responsabile dell'epidemia di oppioidi negli Stati Uniti. E' la seconda volta in novant`anni che vince un documentario, dopo Gianfranco Rosi premiato nel 2013 da Bernardo Bertolucci."Nonostante non sia un documentario", dice la regista Laura Poitras, "non possiamo non pensare al personaggio di questo film, che attualmente è in prigione. Non possiamo non pensare ai tanti registi che ora sono imprigionati nel mondo". Il ringraziamento di Laura ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 11 settembre 2022) Vince ilche non ti aspetti a79.d'oro a "All the Beauty and the Blooshed", il documentario dell`americana Laurasull`attivista e fotografa Nad Goldin. All the Beauty and the Bloodshed documenta la sua lotta contro la famiglia Sackler, proprietaria della società farmaceutica Purdue Pharma, ritenuta responsabile dell'epidemia di oppioidi negli Stati Uniti. E' la seconda volta in novant`anni che vince un documentario, dopo Gianfranco Rosi premiato nel 2013 da Bernardo Bertolucci."Nonostante non sia un documentario", dice la regista Laura, "non possiamo non pensare al personaggio di questo, che attualmente è in prigione. Non possiamo non pensare ai tanti registi che ora sono imprigionati nel mondo". Il ringraziamento di Laura ...

