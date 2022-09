A settembre arriva il bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti | a chi spetta e come richiederlo - GUIDA

Focolare_org : Insieme alla gioia di ritrovarsi in presenza dopo la pandemia, arriva l’inatteso e affettuoso saluto di Papa France… - IlContiAndrea : Il nuovo singolo di #TizianoFerro #LaVitaSplendida arriva il 9 settembre - Nazione_Prato : Arriva il vaccino bivalente contro le varianti Prenotazioni aperte, dosi dal 20 settembre - lacittanews : Si fa attendere tutto l’anno, arriva e… scorre via in un soffio: l’estate è così, con l’energia e la spensieratezza… - MassimoMainard1 : RT @parlosoloperme: E poi arriva lei. Buon 25 settembre italiani -

Nel giro di venti minuti, però, un altro aereo dirottatoa colpire la torre sud, poi ...solo due dei quattro attentati terroristici che hanno colpito gli Stati Uniti d'America l'11...... con la flat tax diamo il diritto a milioni di italiani a pagare meno tasse e sequesto ... Oggi, Domenica 11, alle ore 20.30, in via Roma n.1 a Castelvetrano, si inaugurerà il comitato ...In pericolo il credito d’imposta per le aziende non energivore e il sostegno anche per chi presenta un Isee sopra i 12 mila euro ...Parma, previsioni meteo per il 11/09/2022. Si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo, temperatura minima 15°C, massima 29°C ...