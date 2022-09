A Monza trionfa la safety car. Primo Verstappen. Leclerc secondo. Che brutto spettacolo

(Di domenica 11 settembre 2022) Quando il tempio della velocità vede una gara di Formula 1 finire con unacar significa che qualcosa non va. E di cose che non sono andate in questo week end brianzolo non c’è stato solo questo. A partire dalla scandalosa attesa di sabato per avere la griglia di partenza corretta dopo le qualifiche zavorrate dalle penalizzazioni. Ma il peggio è arrivato alla domenica quando il direttore di corsa ha fatto trascorrere dal giro 48 al giro 53 un quarto d’ora di insopportabile attesa fino alla bandiera a scacchi finale. Peccato che ila transitare sotto il traguardo non fosse Max, come avrebbe ampiamente meritato, ma lacar (un’Aston Martin, in una giornata nella quale le due Aston Martin da corse si sono dovute entrambe ritirare per problemi meccanici). Il fattaccio accade al 48esimo ...

Augurandoci di non assistere più ad uno spettacolo come quello di, governato in modo burocratico, irrispettoso di tifosi e sponsor e indifferente al buon senso oltre che alla natura del ...Vittoria in rimonta anche per l'Udinese, che3 - 1 (doppietta di Beto) in casa del Sassuolo,... Finisce 1 - 1, invece, la sfida del Via del Mare tra Lecce e: apre Sensi per gli ospiti con ...Quinto trionfo di fila e undicesima vittoria in stagione per la Red Bull di Max Verstappen che nel Gp d’Italia precede Leclerc (Ferrari) e Russell (Mercedes). Sainz quarto. Leclerc, partito in pole, ...Formula 1 Gp Monza 2022. Leclerc si deve accontentare del secondo posto. Sainz rimonta e conclude quarto. Highlights Formula 1. Gran Premio d’Italia dolceamaro per la Ferrari che, dopo la pole positio ...