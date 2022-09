A Milano il comizio di Giorgia Meloni (Di domenica 11 settembre 2022) Folla in piazza Duomo a Milano per ascoltare il comizio di Giorgia Meloni. Il suo intervento nella città dei leader degli altre due formazioni della coalizione di centrodestra alleati, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, è previsto attorno alle 18. Leggi su europa.today (Di domenica 11 settembre 2022) Folla in piazza Duomo aper ascoltare ildi. Il suo intervento nella città dei leader degli altre due formazioni della coalizione di centrodestra alleati, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, è previsto attorno alle 18.

Giorno_Milano : Giorgia Meloni in piazza Duomo a Milano: la diretta live del comizio - PPed72 : RT @PossibileIt: #Meloni nega il cambiamento climatico, se la prende con #GretaThunberg in ogni comizio. Le do una notizia: se finisce il m… - IacobellisT : RT @MarcoRizzoPC: I sondaggi sono finti. Italia Sovrana e Popolare non viene neanche citata. Ma va bene così. La sorpresa sarà più grande.… - Eiablues : RT @PossibileIt: #Meloni nega il cambiamento climatico, se la prende con #GretaThunberg in ogni comizio. Le do una notizia: se finisce il m… - viviLaGatta : RT @PossibileIt: #Meloni nega il cambiamento climatico, se la prende con #GretaThunberg in ogni comizio. Le do una notizia: se finisce il m… -