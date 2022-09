A che ora inizia Italia-Polonia di volley e su che canale vederla in tv: programma in chiaro Finale Mondiali 2022 (Di domenica 11 settembre 2022) L’attesa sta per finire. Oggi, domenica 11 settembre alle ore 21.00, andrà in scena a Katowice (Polonia) la Finale dei Mondiali 2022 di volley tra l’Italia e la Polonia. Gli azzurri, a distanza di 24 anni, saranno nell’atto conclusivo iridato, ricordando il successo del 1998 della Nazionale allenata in quel periodo dal tecnico brasiliano Bebeto. C’era anche Fefè De Giorgi in quella squadra che si laureò campione del mondo e oggi, nelle vesti di CT, il tecnico pugliese vorrà fare la storia in un contesto molto difficile. I polacchi, infatti, giocheranno in casa e potranno contare sull’apporto del pubblico, con la motivazione di conquistare il terzo titolo mondiale consecutivo. Si prevede, quindi, una sfida molto tirata in cui saranno i particolari a fare la differenza. ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) L’attesa sta per finire. Oggi, domenica 11 settembre alle ore 21.00, andrà in scena a Katowice () ladeiditra l’e la. Gli azzurri, a distanza di 24 anni, saranno nell’atto conclusivo iridato, ricordando il successo del 1998 della Nazionale allenata in quel periodo dal tecnico brasiliano Bebeto. C’era anche Fefè De Giorgi in quella squadra che si laureò campione del mondo e oggi, nelle vesti di CT, il tecnico pugliese vorrà fare la storia in un contesto molto difficile. I polacchi, infatti, giocheranno in casa e potranno contare sull’apporto del pubblico, con la motivazione di conquistare il terzo titolo mondiale consecutivo. Si prevede, quindi, una sfida molto tirata in cui saranno i particolari a fare la differenza. ...

