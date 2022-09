730 precompilato, rush finale: ecco come fare tutto online (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per inviare il 730. Meno di tre settimane, quindi, per consultare la dichiarazione 2022 predisposta dal fisco, modificarla o accettarla così com’è e premere il tasto “invio”. A riepilogare il da farsi fiscale è l’Agenzia delle Entrate in una nota. Coloro che, nei mesi scorsi, hanno già visualizzato ed eventualmente integrato il modello lo troveranno salvato e pronto per il click nella propria area riservata. Ma quest’anno, spiegano ancora i tecnici, è ancora più semplice inviare la precompilata online in autonomia. Con 1,2 miliardi di dati già caricati dal Fisco, infatti, i modelli sono ancora più completi. I cittadini che utilizzano la precompilata trovano già inseriti, per esempio, i dati delle certificazioni uniche, le spese sanitarie, per la casa (interessi passivi mutui, ristrutturazioni e acquisto mobili, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per inviare il 730. Meno di tre settimane, quindi, per consultare la dichiarazione 2022 predisposta dal fisco, modificarla o accettarla così com’è e premere il tasto “invio”. A riepilogare il da farsi fiscale è l’Agenzia delle Entrate in una nota. Coloro che, nei mesi scorsi, hanno già visualizzato ed eventualmente integrato il modello lo troveranno salvato e pronto per il click nella propria area riservata. Ma quest’anno, spiegano ancora i tecnici, è ancora più semplice inviare la precompilatain autonomia. Con 1,2 miliardi di dati già caricati dal Fisco, infatti, i modelli sono ancora più completi. I cittadini che utilizzano la precompilata trovano già inseriti, per esempio, i dati delle certificazioni uniche, le spese sanitarie, per la casa (interessi passivi mutui, ristrutturazioni e acquisto mobili, ...

