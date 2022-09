11 settembre, Torri gemelle: dopo 21 anni i processi ancora al palo. Sgomento dei parenti delle vittime, proteste contro Biden (Di domenica 11 settembre 2022) Il presidente Joe Biden depositerà una corona di fiori al Pentagono, a Grond Zero ci sarà Kamala Harris L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 11 settembre 2022) Il presidente Joedepositerà una corona di fiori al Pentagono, a Grond Zero ci sarà Kamala Harris L'articolo proviene da Firenze Post.

SkyTG24 : 11 settembre 2001, quelle immagini che non dimenticheremo mai. FOTO - enpaonlus : 11 settembre: le storie dei cani eroi delle Torri Gemelle, raccontate da chi era con loro. Per non dimenticare ?… - Agenzia_Ansa : 11 settembre 2001-11 settembre 2022. Ventuno anni fa l'attacco alle Torri Gemelle, la ferita nel cuore di New York.… - mony_carmy : Tutt* : l’11 settembre guardavano la melevisione Io: appena arrivata dai miei nonni mentre “la vita in diretta” mos… - RaiNews : Una giornata di commemorazione nei luoghi delle stragi #TwinTowers -