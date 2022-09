11 settembre: i film che raccontano l’attentato alle Torri Gemelle (Di domenica 11 settembre 2022) L’11 settembre ricorre l’anniversario del terribile attentato che ha sconvolto New York prendendo di mira le Torri Gemelle, il Pentagono e l’United Airlines 93: alcuni film ricordano in modo dettagliato la tragica giornata che ha terrorizzato il mondo. 11 settembre: i film sull’attentato alle Torri Gemelle film 11 settembre photo credits wikipedia Tra quelli più drammatici vi è il classico “Molto forte, incredibilmente vicino”, un film del 2011 tratto dall’omonimo romanzo di Jonathan Safran Foer. La vicenda parla di Oskar Schell, un bambino di nove anni con una sindrome di Asperger, appassionatomdi misteri e indovinelli. Oskar è il figlio di Thomas Schell, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 settembre 2022) L’11ricorre l’anniversario del terribile attentato che ha sconvolto New York prendendo di mira le, il Pentagono e l’United Airlines 93: alcuniricordano in modo dettagliato la tragica giornata che ha terrorizzato il mondo. 11: isul11photo credits wikipedia Tra quelli più drammatici vi è il classico “Molto forte, incredibilmente vicino”, undel 2011 tratto dall’omonimo romanzo di Jonathan Safran Foer. La vicenda parla di Oskar Schell, un bambino di nove anni con una sindrome di Asperger, appassionatomdi misteri e indovinelli. Oskar è il figlio di Thomas Schell, che ...

