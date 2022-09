11 settembre, da Michael Jackson a Paltrow: storie di chi si salvò per caso (Di domenica 11 settembre 2022) Washington, 11 set. (Adnkronos) - L'11 settembre 2001, giorno degli attentati alle Torri Gemelle in cui morirono 2997 persone, tanti sfuggirono per caso agli attacchi, salvati da ritardi, pass non funzionanti, treni persi per un soffio. Tra i tanti, anche alcuni personaggi famosi. Michael Jackson doveva partecipare a un incontro quella mattina alle Torri Gemelle, ma la sera prima rimase fino a tardi a parlare con la madre Katherine e la sorella Rebbie e non si svegliò in tempo. Solo quando la madre lo chiamò l'indomani per sapere se stava bene, il figlio le rispose che stava bene "grazie a te": "Mi hai tenuto a parlare fino a così tardi che ho saltato il mio appuntamento". Anche Gwyneth Paltrow ha vissuto un momento 'Sliding doors', decisivo per la vita non sua ma di un'altra persona, quella mattina, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Washington, 11 set. (Adnkronos) - L'112001, giorno degli attentati alle Torri Gemelle in cui morirono 2997 persone, tanti sfuggirono peragli attacchi, salvati da ritardi, pass non funzionanti, treni persi per un soffio. Tra i tanti, anche alcuni personaggi famosi.doveva partecipare a un incontro quella mattina alle Torri Gemelle, ma la sera prima rimase fino a tardi a parlare con la madre Katherine e la sorella Rebbie e non si svegliò in tempo. Solo quando la madre lo chiamò l'indomani per sapere se stava bene, il figlio le rispose che stava bene "grazie a te": "Mi hai tenuto a parlare fino a così tardi che ho saltato il mio appuntamento". Anche Gwynethha vissuto un momento 'Sliding doors', decisivo per la vita non sua ma di un'altra persona, quella mattina, ...

