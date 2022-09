11 settembre 2001, il giorno che cambiò l’Occidente: 21 anni fa l’attacco alle Torri Gemelle (Di domenica 11 settembre 2022) 11 settembre 2001. Una ricorrenza incisa nella memoria del mondo. Quel drammatico evento che dilaniò letteralmente la giornata di molti, irrompendo come un lampo improvviso nelle vite quotidiane di ognuno di noi. L’ennesima ricorrenza a distanza di anni – 21 per la precisione – ma il ricordo brucia ancora, soprattutto per i familiari delle vittime che ancora reclamano a gran voce risposte dalle istituzioni le quali, nel frattempo, continuano ad intrattenere rapporti ambigui con l’Arabia Saudita, considerata la patria della maggior parte degli attentatori di quel giorno. 11 settembre 2001: un ricordo indelebile Oggi, gli Stati Uniti ricordano gli attentati dell’11 settembre tra le polemiche, il dolore e le migliaia di domande che ancora attanagliano i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 settembre 2022) 11. Una ricorrenza incisa nella memoria del mondo. Quel drammatico evento che dilaniò letteralmente la giornata di molti, irrompendo come un lampo improvviso nelle vite quotidiane di ognuno di noi. L’ennesima ricorrenza a distanza di– 21 per la precisione – ma il ricordo brucia ancora, soprattutto per i familiari delle vittime che ancora reclamano a gran voce risposte distituzioni le quali, nel frattempo, continuano ad intrattenere rapporti ambigui con l’Arabia Saudita, considerata la patria della maggior parte degli attentatori di quel. 11: un ricordo indelebile Oggi, gli Stati Uniti ricordano gli attentati dell’11tra le polemiche, il dolore e le migliaia di domande che ancora attanagliano i ...

