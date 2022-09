"1000 euro": bomba-Berlusconi, ecco cosa può cambiare sulle buste paga (Di domenica 11 settembre 2022) Silvio Berlusconi nella sua consueta pillola quotidiana per la campagna elettorale parla del lavoro e delle buste paga. Al centro della sua clip ci sono i ragazzi che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro: "Oggi mi voglio rivolgere ai giovani. A loro dobbiamo restituire la speranza per il futuro. Dobbiamo aiutarli ad avere un lavoro dignitoso, a potersi comprare una casa, formare una famiglia, crescere dei figli. Per questo, toglieremo ogni tassa e ogni spesa contributiva, per i primi due anni, ai datori di lavoro che assumeranno un ragazzo o una ragazza a tempo indeterminato. Molti giovani però oggi hanno solo contratti temporanei, di apprendistato, di praticantato. Quando saremo al governo interverremo affinché il loro stipendio sia almeno di 1000 euro al mese. Non sarà un costo per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) Silvionella sua consueta pillola quotidiana per la campagna elettorale parla del lavoro e delle. Al centro della sua clip ci sono i ragazzi che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro: "Oggi mi voglio rivolgere ai giovani. A loro dobbiamo restituire la speranza per il futuro. Dobbiamo aiutarli ad avere un lavoro dignitoso, a potersi comprare una casa, formare una famiglia, crescere dei figli. Per questo, toglieremo ogni tassa e ogni spesa contributiva, per i primi due anni, ai datori di lavoro che assumeranno un ragazzo o una ragazza a tempo indeterminato. Molti giovani però oggi hanno solo contratti temporanei, di apprendistato, di praticantato. Quando saremo al governo interverremo affinché il loro stipendio sia almeno dial mese. Non sarà un costo per le ...

berlusconi : Aiuto agli anziani ed ai più deboli. Vogliamo aumentare le pensioni minime a 1000 euro. Dobbiamo offrire soluzioni… - Adnkronos : #Elezioni, Berlusconi: 'Pensione 1000 euro anche a mamme senza contributi'. - catia_t : RT @AlfioKrancic: Novembre: x scaldare una casa in questo mese ci vogliono 200 m3 di gas, nel 2020 costavano 160 euro; nel 2021, 250 euro e… - aho84229322 : RT @AlfioKrancic: Novembre: x scaldare una casa in questo mese ci vogliono 200 m3 di gas, nel 2020 costavano 160 euro; nel 2021, 250 euro e… - Ilsognatore13 : RT @AlfioKrancic: Novembre: x scaldare una casa in questo mese ci vogliono 200 m3 di gas, nel 2020 costavano 160 euro; nel 2021, 250 euro e… -