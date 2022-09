Zelensky | Ripresi duemila chilometri quadrati ma l' inverno sarà duro

(Di sabato 10 settembre 2022) "La controffensiva ucraina a Est e a Sud ha consentito negli ultimi giorni di riconquistaredi territorio". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrmettendo in guardia dalle prossime mosse di Mosca che spera di...

Un riscatto militare e simbolico, con il presidente Volodymyr che ogni sera sciorina alla nazione la lista aggiornata dei territori "liberati" - la stima dell'Institute for the Study of War ... Dall'inizio di questo mese, l'esercito di Kiev ha ripreso "2 mila km quadrati di territorio" alle forze russe. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr. Le truppe nemiche hanno fatto "la scelta giusta" fuggendo dalla regione di Kharkiv, ha aggiunto, riferendosi al ritiro da Izyum e altri insediamenti dell'area, che Mosca ha invece attribuito ...