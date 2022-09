WWE: Smackdown post-Clash At The Castle fa registrare buoni ascolti (Di sabato 10 settembre 2022) Nella notte di venerdì è andata in onda la puntata settimanale di Friday Night Smackdown su FOX. La puntata per quanto riguarda i dati sugli ascolti, ha fatto registrare un totale di 2.217.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.50. buoni numeri Lo show si mantiene fisso sui 2 milioni ormai e i numeri di settimana in settimana continuano ad essere buoni, segno di come il nuovo percorso che si sta portando avanti continua a funzionare. Rispetto a settimana scorsa i numeri sono più alti anche se non di molto. Leggi su zonawrestling (Di sabato 10 settembre 2022) Nella notte di venerdì è andata in onda la puntata settimanale di Friday Nightsu FOX. La puntata per quanto riguarda i dati sugli, ha fattoun totale di 2.217.000 di spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.50.numeri Lo show si mantiene fisso sui 2 milioni ormai e i numeri di settimana in settimana continuano ad essere, segno di come il nuovo percorso che si sta portando avanti continua a funzionare. Rispetto a settimana scorsa i numeri sono più alti anche se non di molto.

