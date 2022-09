WWE: Ronda Rousey domina senza problemi e prenota un rematch contro Liv Morgan ad Extreme Rules (Di sabato 10 settembre 2022) L’estate della divisione femminile di SmackDown è stata caratterizzata dal regno titolato di Liv Morgan e dalla rabbia di Ronda Rousey, la quale dopo aver perso il titolo contro Morgan a Money In The Bank ha più volte perso la testa a SmackDown attaccando non solo la campionessa, ma anche security e ufficiali WWE, in particolare Adam Pearce che l’ha multata e sospesa per un lungo periodo. Morgan ha difeso con successo il titolo a Clash at The Castle contro Shayna Baszler e stanotte si è accomodata sugli spalti per assistere al five-way elimination match per determinare la prossima sfidante al titolo. In una parola: dominante! A prendere parte al match sono state Lacey Evans, Natalya, Ronda Rousey, Sonya ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 10 settembre 2022) L’estate della divisione femminile di SmackDown è stata caratterizzata dal regno titolato di Live dalla rabbia di, la quale dopo aver perso il titoloa Money In The Bank ha più volte perso la testa a SmackDown attaccando non solo la campionessa, ma anche security e ufficiali WWE, in particolare Adam Pearce che l’ha multata e sospesa per un lungo periodo.ha difeso con successo il titolo a Clash at The CastleShayna Baszler e stanotte si è accomodata sugli spalti per assistere al five-way elimination match per determinare la prossima sfidante al titolo. In una parola:nte! A prendere parte al match sono state Lacey Evans, Natalya,, Sonya ...

