WWE: Giovanni Vinci e Solo Sikoa nuovi membri di Smackdown (Di sabato 10 settembre 2022) Nello scorso Premium Event, ossia Clash at the Castle, abbiamo visto debuttare nella scena principale della WWE due lottatori appartenenti ad NXT. Il primo è Giovanni Vinci, italiano purosangue, che ha accompagnato sul ring Gunther per la sua difesa titolata contro Sheamus. Il secondo è Solo Sikoa, fratello degli Usos, che ha aiutato il cugino Roman Reigns a mantenere il titolo contro Drew Mcintyre. Dire che l'attesa dei fans per l'esibizione nei "Main Roster" dei due era alta, è un eufemismo. Due "stable" si ampliano I due neo-arrivati sono approdati allo show di Smackdown, impegnati entrambi sul ring nella puntata di stanotte. Vinci era coinvolto nel "six man tag", insieme ai suoi accoliti dell'Imperium, contro Sheamus, Butch e Holland. Ad ottenere lo schienamento ...

