WWE: Ecco chi sfiderà gli Usos per il titolo di coppia (Di sabato 10 settembre 2022) È stato annunciato durante l'ultima puntata di Smackdown, che quattro tag team si affronteranno settimana prossima. L'obiettivo della contesa è la possibilità di affrontare gli Usos per i loro "Undisputed WWE tag team championship". Le coppie coinvolte nella contesa sono i Los Lotharios, gli Alpha Academy, gli Street Profits e il New Day (nelle persone di Kingston e Woods). Con la speranza che, stavolta, non ci sia alcun intoppo Va detto che, queste 4 coppie, si sono già affrontate settimana scorsa a Raw. Il loro match, dopo qualche minuto dall'inizio, è stato interrotto dal rientrante Braun Strowman. Il colosso ha fatto piazza pulita dei lottatori, annunciando in maniera, che certo non è passata inosservata, il suo rientro in WWE. Ai quattro Tag Team è stata data quindi un'altra opportunità, con l'ovvia speranza che anche questa volta il gigante non venga ...

