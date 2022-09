Wta Portoroz 2022, presente Giulia Gatto-Monticone nelle qualificazioni (Di sabato 10 settembre 2022) Una sola azzurra presente nelle qualificazioni del Wta 250 di Portoroz 2022. Si tratta dell’esperta Giulia Gatto-Monticone, che è stata una delle ultime giocatrici a riuscire ad entrare in tabellone. Per la tennista piemontese, che sta vivendo una stagione complicata sul piano dei risultati, l’avversaria è la spagnola Cristina Bucsa, testa di serie numero quattro e n°118 del ranking mondiale. LO SPOT (4) Bucsa vs Gatto Monticone Ruzic vs (9) Abduraimova SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Una sola azzurradel Wta 250 di. Si tratta dell’esperta, che è stata una delle ultime giocatrici a riuscire ad entrare in tabellone. Per la tennista piemontese, che sta vivendo una stagione complicata sul piano dei risultati, l’avversaria è la spagnola Cristina Bucsa, testa di serie numero quattro e n°118 del ranking mondiale. LO SPOT (4) Bucsa vsRuzic vs (9) Abduraimova SportFace.

sportface2016 : #Tennis #WTAPortoroz | presente Giulia Gatto-Monticone nelle qualificazioni - livetennisit : WTA 250 Portoroz: Il Tabellone di Quali. Presente un’azzurra - zazoomblog : Tennis le italiane impegnate nei tornei WTA della prossima settimana. Trevisan e Paolini ripartono da Portoroz -… - RayanDjanati : RT @meftennisevents: ???? Una delle giocatici della nazionale azzurra in campo al #ParmaLadiesOpen presented by @gruppoiren ???? #JasminePaol… - parmawelcomeoff : RT @meftennisevents: ???? Una delle giocatici della nazionale azzurra in campo al #ParmaLadiesOpen presented by @gruppoiren ???? #JasminePaol… -