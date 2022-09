Windsor, William e Harry riuniti a sorpresa per vedere i tributi alla regina. Funerali confermati il 19 settembre alle 11 a Westminster – Il video (Di sabato 10 settembre 2022) William e Harry , i due figli di Carlo e di Diana, si sono riuniti per passare in rassegna insieme a Windsor i mazzi di fiori lasciati dinanzi all’ingresso del palazzo reale in memoria e in onore della loro nonna, la regina Elisabetta, morta l’8 settembre. Con loro anche le rispettive consorti Catherine e Meghan. Il ricongiungimento è avvenuto nel giorno in cui Carlo è stato proclamato re. L’ufficializzazione della data dei Funerali di Elisabetta II I Funerali della regina Elisabetta II d’Inghilterra si terranno il prossimo lunedì 19 settembre alle ore 11:00 nell’Abbazia Westminster. L’annuncio arriva direttamente da Buckingham Palace, che ha confermato quanto previsto dal ... Leggi su open.online (Di sabato 10 settembre 2022), i due figli di Carlo e di Diana, si sonoper passare in rassegna insieme ai mazzi di fiori lasciati dinanzi all’ingresso del palazzo reale in memoria e in onore della loro nonna, laElisabetta, morta l’8. Con loro anche le rispettive consorti Catherine e Meghan. Il ricongiungimento è avvenuto nel giorno in cui Carlo è stato proclamato re. L’ufficializzazione della data deidi Elisabetta II IdellaElisabetta II d’Inghilterra si terranno il prossimo lunedì 19ore 11:00 nell’Abbazia. L’annuncio arriva direttamente da Buckingham Palace, che ha confermato quanto previsto dal ...

