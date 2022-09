Win Or Lose: Will Forte nel cast della prima serie animata Pixar (Di sabato 10 settembre 2022) Will Forte darà la voce al protagonista di Win Or Lose, la prima serie animata prodotta dalla Pixar in uscita sulla piattaforma streaming Disney+. Will Forte, star di The Last Man on Earth, darà la voce al protagonista di Win or Lose, la prima serie Pixar e in uscita sulla piattaforma streaming Disney+. L'opera è stata annunciata in occasione del D23 Expo tenutosi il 9 settembre. L'attore vestirà i panni dell'allenatore Dan all'interno della serie, la quale seguirà una squadra di softball delle scuole medie nella settimana precedente alla partita del campionato. Scritta e diretta da Carrie Hobson e Michael Yates e prodotta da David ... Leggi su movieplayer (Di sabato 10 settembre 2022)darà la voce al protagonista di Win Or, laprodotta dallain uscita sulla piattaforma streaming Disney+., star di The Last Man on Earth, darà la voce al protagonista di Win or, lae in uscita sulla piattaforma streaming Disney+. L'opera è stata annunciata in occasione del D23 Expo tenutosi il 9 settembre. L'attore vestirà i panni dell'allenatore Dan all'interno, la quale seguirà una squadra di softball delle scuole medie nella settimana precedente alla partita del campionato. Scritta e diretta da Carrie Hobson e Michael Yates e prodotta da David ...

