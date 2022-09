William ed Harry di nuovo insieme per la regina: ci sono anche Kate e Meghan (VIDEO) (Di sabato 10 settembre 2022) “Dopo anni di speculazione i fratelli sono insieme” si legge sul Sun nell’articolo dedicato a quello che è successo oggi pomeriggio a Londra. Si fa riferimento ovviamente a Harry e William che oggi, a gran sorpresa, sono arrivati insieme alle loro consorti per incontrare i sudditi pronti a salutare i membri della famiglia reale, uniti nel loro cordoglio per la morte della regina Elisabetta. Nelle ultime ore si è detto per l’ennesima volta di tutto sulla famiglia reale, in particolare sui rapporti tra Carlo e suo figlio Harry e Meghan Markle ( sarebbe stato il nuovo re a chiedere a suo figlio di non presentarsi con la Markle al capezzale della regina morente). E così per smentire tutte le voci, i due ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 settembre 2022) “Dopo anni di speculazione i fratelli” si legge sul Sun nell’articolo dedicato a quello che è successo oggi pomeriggio a Londra. Si fa riferimento ovviamente ache oggi, a gran sorpresa,arrivatialle loro consorti per incontrare i sudditi pronti a salutare i membri della famiglia reale, uniti nel loro cordoglio per la morte dellaElisabetta. Nelle ultime ore si è detto per l’ennesima volta di tutto sulla famiglia reale, in particolare sui rapporti tra Carlo e suo figlioMarkle ( sarebbe stato ilre a chiedere a suo figlio di non presentarsi con la Markle al capezzale dellamorente). E così per smentire tutte le voci, i due ...

