Vuelta a España 2022 | Remco Evenepoel ora è davvero l’erede di Eddy Merckx Prossimi obiettivi il Mondiale e il Tour de France

(Di sabato 10 settembre 2022) Si era lanciato nel mondo dei grandi come nuovo Cannibale. Un appellativo pesantissimo, quello riguardante il corridore più forte della storia,. Ma le vittorie conquistate a livello giovanile erano state fuori dal comune per, arrivato tra i professionisti giovanissimo e già pronto a prendersi trionfi su trionfi. Sin da subito il belga, classe 2000, ha dimostrato di essere di gran lunga superiore alla norma. Strepitoso in salita, devastante a cronometro, un corridore mostruoso nonostante l’età. La caduta al Giro di Lombardia 2020 sembrava aver fermato la crescita di, rischiando addirittura di dover mettere fine alla carriera. Da lì, da quella discesa terribile, una costante risalita, passata anche da insuccessi (come quello al Giro d’Italia del 2021). Tutti ...

Il classe 2000 ha concluso dicendo: 'Oggi ho risposto agli avversari semplicemente con le gambe. Dovevo solamente seguire e controllare. Il finale è stato durissimo ma l'ho gestito al meglio, non so ...Remco Evenepoel ha vinto ladi Spagna 2022. L'ultima frazione in montagna non ha scalfito minimamente il priimato in classifica generale del giovane fuoriclasse belga, che ha così conservato l'ampio vantaggio su tutti gli ... QUINTANA HA PRESENTATO RICORSO AL TAS PER LA SUA SQUALIFICA AL TOUR (TRAMADOL)