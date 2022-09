Vuelta a España 2022, Remco Evenepoel: “Ho risposto a tutti attraverso la mia bici, questo è il miglior anno della mia carriera” (Di sabato 10 settembre 2022) È Remco Evenepoel il vincitore della Vuelta a España 2022. Il belga della Quick-Step Alpha Vinyl Team ha gestito senza problemi la ventesima tappa della corsa spagnola e si è assicurato il trionfo finale. A 22 anni e 7 mesi il nativo di Aalst ha così conquistato il suo primo Grande Giro in carriera. “Non so cosa passi per la mia testa e per il mio corpo in questo momento – ha affermato Evenepoel subito dopo l’arrivo -. Ho risposto a tutti quanti attraverso la mia bici e i miei pedali. Sono arrivato qui nella miglior condizione possibile e adesso aver vinto questa Vuelta è pazzesco. È il mio primo ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Èil vincitore. Il belgaQuick-Step Alpha Vinyl Team ha gestito senza problemi la ventesima tappacorsa spagnola e si è assicurato il trionfo finale. A 22 anni e 7 mesi il nativo di Aalst ha così conquistato il suo primo Grande Giro in. “Non so cosa passi per la mia testa e per il mio corpo inmomento – ha affermatosubito dopo l’arrivo -. Hoquantila miae i miei pedali. Sono arrivato qui nellacondizione possibile e adesso aver vinto questaè pazzesco. È il mio primo ...

