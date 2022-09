Vuelta a España 2022 oggi | ventesima tappa | percorso | altimetria | favoriti | tv Ultima fatica in salita per Evenepoel

Leggi su oasport

(Di sabato 10 settembre 2022)per la: siamo all’sfida inprima della passerella finale in quel di Madrid che domani chiuderà il terzo grande giro stagionale. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con, programma eA ESPANA181 chilometri da affrontare con partenza in quel di Moralzarzal ed arrivo in vetta a Puerto de Navacerrada. La battaglia scatterà dopo poco: subito in programma infatti il GPM di Puerto de Navacerrada (prima categoria di 10 chilometri al 6,8%). Lunga discesa, tratto pianeggiante e poi una serie interminabile di ...