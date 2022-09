Vuelta a España 2022, 21° tappa Las Rozas - Madrid. Paisaje de la Luz: percorso, orari e altimetria (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo tre settimane di gare cala il sipario alla Vuelta a España 2022. Con le varie classifiche ormai consolidate, i corridori, ancora in gara, affronteranno l'ultima tappa, la Las Rozas – Madrid (Paisaje de la Luz) di 96,7 km, la più breve di questa edizione, escludendo le prove a cronometro. Sarà l'occasione per l'ultima volata e per celebrare la maglia roja. Il percorso della 21° tappa La 21° tappa della Vuelta a España 2022, in programma domenica 11 settembre, si disputerà lungo un tracciato di 96,7 km con partenza da Las Rozas, comune alla periferia Nord-Ovest della capitale. Già in cinque occasioni una tappa della corsa roja è ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo tre settimane di gare cala il sipario alla. Con le varie classifiche ormai consolidate, i corridori, ancora in gara, affronteranno l'ultima, la Lasde la Luz) di 96,7 km, la più breve di questa edizione, escludendo le prove a cronometro. Sarà l'occasione per l'ultima volata e per celebrare la maglia roja. Ildella 21°La 21°della, in programma domenica 11 settembre, si disputerà lungo un tracciato di 96,7 km con partenza da Las, comune alla periferia Nord-Ovest della capitale. Già in cinque occasioni unadella corsa roja è ...

