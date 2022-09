Volley Semifinali Mondiale, Polonia-Brasile e ITALIA-Slovenia su Sky e streaming NOW (Di sabato 10 settembre 2022) L’edizione 2022 del FIVB Men’s World Championship, il Mondiale maschile di Volley, è pronta a mettere in scena le Semifinali, che si giocano con la formula dell’eliminazione diretta. 4 nazionali ancora sotto rete, per due sfide senza appello, dalle quali usciranno le finaliste per il titolo, con le perdenti a giocarsi quella per il terzo e quarto posto.Tra le quattro grandi anche l’ITALIA, autrice di autentica impresa nei quarti, con l’eliminazione della Francia e che sabato tornerà in campo a Katowice, in Polonia, per affrontare nella seconda semifinale la... Leggi su digital-news (Di sabato 10 settembre 2022) L’edizione 2022 del FIVB Men’s World Championship, ilmaschile di, è pronta a mettere in scena le, che si giocano con la formula dell’eliminazione diretta. 4 nazionali ancora sotto rete, per due sfide senza appello, dalle quali usciranno le finaliste per il titolo, con le perdenti a giocarsi quella per il terzo e quarto posto.Tra le quattro grandi anche l’, autrice di autentica impresa nei quarti, con l’eliminazione della Francia e che sabato tornerà in campo a Katowice, in, per affrontare nella seconda semifinale la...

