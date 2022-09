VOLLEY, MONDIALI: ITALIA-SLOVENIA PER CONTINUARE A SOGNARE (Di sabato 10 settembre 2022) L’errore più comune in casi come questo è di sentirsi troppo più forti del rivale di giornata. Che dopotutto rimane un signor avversario: la SLOVENIA un aiutino (aiutone?) dalla FIVB e dallo strampalato regolamento del mondiale 2022 l’ha certamente ricevuto, ma non per questo rimane un agnello sacrificale sul palcoscenico delle quattro semifinaliste della rassegna iridata. Di quel regolamento così astruso l’ITALIA è stata forse la squadra più danneggiata tra tutte le 16 che hanno avuto accesso alla seconda fase, ma alla fine Fefè De Giorgi e i suoi ragazzi sanno di essere dove volevano essere, cioè a giocarsi un posto al sole e a provare di rimettere piede su un podio mondiale a 24 anni di distanza dall’ultima volta. Un anno fa, sempre a Katowice, con la SLOVENIA si consumò il classico lieto fine di quella che aveva tutte le sembianze ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 10 settembre 2022) L’errore più comune in casi come questo è di sentirsi troppo più forti del rivale di giornata. Che dopotutto rimane un signor avversario: laun aiutino (aiutone?) dalla FIVB e dallo strampalato regolamento del mondiale 2022 l’ha certamente ricevuto, ma non per questo rimane un agnello sacrificale sul palcoscenico delle quattro semifinaliste della rassegna iridata. Di quel regolamento così astruso l’è stata forse la squadra più danneggiata tra tutte le 16 che hanno avuto accesso alla seconda fase, ma alla fine Fefè De Giorgi e i suoi ragazzi sanno di essere dove volevano essere, cioè a giocarsi un posto al sole e a provare di rimettere piede su un podio mondiale a 24 anni di distanza dall’ultima volta. Un anno fa, sempre a Katowice, con lasi consumò il classico lieto fine di quella che aveva tutte le sembianze ...

