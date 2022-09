Volley, Mondiali 2022: sfida stellare tra Polonia e Brasile per decidere la prima finalista (Di sabato 10 settembre 2022) Si entra oggi nel weekend decisivo ai Campionati del Mondo di pallavolo maschile 2022. Sono rimaste solo le migliori quattro squadre a giocarsi il prestigioso ed ambitissimo primo gradino del podio. Il palcoscenico per gli atti conclusivi del torneo sarà la splendida Arena Spodek di Katowice, in Polonia, stesso impianto che ospitò lo scorso anno le finali dell’Europeo maschile. Ad aprire il programma delle semifinali ci sarà una sfida ad altissima quota tra il Brasile e i padroni di casa della Polonia. Da un lato dunque i sudamericani in grado di vincere il Mondiale per tre edizioni consecutive tra il 2002 ed il 2010, dall’altro lato chi vuole provare ad imitarli, dando seguito ai trionfi del 2014 e del 2018. I verdeoro vengono da un quarto di finale vinto con relativa agevolezza con i vicini di casa ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Si entra oggi nel weekend decisivo ai Campionati del Mondo di pallavolo maschile. Sono rimaste solo le migliori quattro squadre a giocarsi il prestigioso ed ambitissimo primo gradino del podio. Il palcoscenico per gli atti conclusivi del torneo sarà la splendida Arena Spodek di Katowice, in, stesso impianto che ospitò lo scorso anno le finali dell’Europeo maschile. Ad aprire il programma delle semifinali ci sarà unaad altissima quota tra ile i padroni di casa della. Da un lato dunque i sudamericani in grado di vincere il Mondiale per tre edizioni consecutive tra il 2002 ed il 2010, dall’altro lato chi vuole provare ad imitarli, dando seguito ai trionfi del 2014 e del 2018. I verdeoro vengono da un quarto di finale vinto con relativa agevolezza con i vicini di casa ...

