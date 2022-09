Volley, Mondiali 2022: i sestetti titolari di Italia e Slovenia. Azzurri confermati, un ballottaggio tra i balcanici (Di sabato 10 settembre 2022) L’Italia affronterà la Slovenia nella semifinale dei Mondiali 2022 di Volley maschile. Questa sera (ore 21.00) la nostra Nazionale sarà chiamata a sfidare i balcanici nella rivincita dell’atto conclusivo dell’ultima rassegna continentale. Curiosamente si giocherà ancora a Katowice (Polonia). I Campioni d’Europa hanno tutte le carte in regola per spuntarla, ma dovranno vedersela contro una formazione decisamente arcigna, talentuosa, rognosa e particolarmente combattiva. L’Italia si metterà nelle mani del regista Simone Giannelli. Il capitano avrà il compito di spaziare su tutto il fronte d’attacco e di variare l’azione per mettere in difficoltà i rivali. Lo schiacciatore Alessandro Michieletto sta pian piano salendo in cattedra ed è chiamato a una prestazione di lusso ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) L’affronterà lanella semifinale deidimaschile. Questa sera (ore 21.00) la nostra Nazionale sarà chiamata a sfidare inella rivincita dell’atto conclusivo dell’ultima rassegna continentale. Curiosamente si giocherà ancora a Katowice (Polonia). I Campioni d’Europa hanno tutte le carte in regola per spuntarla, ma dovranno vedersela contro una formazione decisamente arcigna, talentuosa, rognosa e particolarmente combattiva. L’si metterà nelle mani del regista Simone Giannelli. Il capitano avrà il compito di spaziare su tutto il fronte d’attacco e di variare l’azione per mettere in difficoltà i rivali. Lo schiacciatore Alessandro Michieletto sta pian piano salendo in cattedra ed è chiamato a una prestazione di lusso ...

