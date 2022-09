Volley, l’Italia dei Giovani Ribelli vuole scardinare il fortino Slovenia e prendersi la finale ai Mondiali: rivincita al cardiopalma (Di sabato 10 settembre 2022) l’Italia torna a giocare una semifinale ai Mondiali di Volley maschile a distanza di dodici anni dall’ultima volta. Nel 2010 gli azzurri vennero sconfitti dal Brasile per 3-1 e poi persero anche la sfida per il terzo posto contro la Serbia. Questa sera (ore 21.00) i Campioni d’Europa vogliono riscrivere la storia: battere la Slovenia e accedere all’atto conclusivo a ventiquattro anni di distanza dall’ultima leggendaria apoteosi della Generazione dei Fenomeni. A Katowice (Polonia), dove gli azzurri conquistarono il titolo continentale dodici mesi fa, andrà in scena un’agguerrita sfida contro i balcanici in quella che sarà la rivincita della finale degli ultimi Europei. Un anno fa gli uomini del CT Fefé De Giorgi ebbero la meglio in un concitato tie-break, condizionato ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022)torna a giocare una semiaidimaschile a distanza di dodici anni dall’ultima volta. Nel 2010 gli azzurri vennero sconfitti dal Brasile per 3-1 e poi persero anche la sfida per il terzo posto contro la Serbia. Questa sera (ore 21.00) i Campioni d’Europa vogliono riscrivere la storia: battere lae accedere all’atto conclusivo a ventiquattro anni di distanza dall’ultima leggendaria apoteosi della Generazione dei Fenomeni. A Katowice (Polonia), dove gli azzurri conquistarono il titolo continentale dodici mesi fa, andrà in scena un’agguerrita sfida contro i balcanici in quella che sarà ladelladegli ultimi Europei. Un anno fa gli uomini del CT Fefé De Giorgi ebbero la meglio in un concitato tie-break, condizionato ...

