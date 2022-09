Volley, Italia-Slovenia inizia in ritardo: cos’è successo nella semifinale dei Mondiali? Nuovo orario d’inizio (Di sabato 10 settembre 2022) Italia-Slovenia, semifinale dei Mondiali 2022 di Volley maschile, inizierà in ritardo rispetto al programma originario. Il primo servizio era previsto alle ore 21.00, ma l’incontro incomincerà soltanto alle ore 21.20. Il motivo è presto detto: la partiita precedente è infatti andata per le lunghe. Brasile-Polonia si è conclusa soltanto alle ore 20.30 con la vittoria dei padroni di casa a Katowice. Il regolamento prevede che tra la conclusione di un incontro e l’inizio del successivo passino almeno 30 minuti. Quello è il tempo minimo di riscaldamento in campo garantito alle squadre, ma va aggiunto il naturale tempo di sgombero del campo da parte delle formazioni che hanno dato vita al primo match. L’Italia cercherà il colpaccio contro la Slovenia per ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022)dei2022 dimaschile, inizierà inrispetto al programma originario. Il primo servizio era previsto alle ore 21.00, ma l’incontro incomincerà soltanto alle ore 21.20. Il motivo è presto detto: la partiita precedente è infatti andata per le lunghe. Brasile-Polonia si è conclusa soltanto alle ore 20.30 con la vittoria dei padroni di casa a Katowice. Il regolamento prevede che tra la conclusione di un incontro e l’inizio del successivo passino almeno 30 minuti. Quello è il tempo minimo di riscaldamento in campo garantito alle squadre, ma va aggiunto il naturale tempo di sgombero del campo da parte delle formazioni che hanno dato vita al primo match. L’cercherà il colpaccio contro laper ...

