Volley, Italia-Slovenia 3-0: le pagelle degli azzurri. Lavia decisivo, Balaso è l'uomo ragno! (Di sabato 10 settembre 2022) pagelle Italia-Slovenia 3-0, MONDIALI Volley 2022 Daniele Lavia, 9: il migliore in campo. Giannelli si affida a lui nelle delicate fasi di contrattacco e risponde presente con una continuità straordinaria, facendo impazzire il muro avversario. In ricezione è una garanzia, anche al servizio mette spesso in difficoltà la Slovenia. Se migliorasse anche a muro diventerebbe il giocatore perfetto…Chiude con 15 punti, tutti ottenuti in attacco. Yuri Romanò, 8: meno devastante in attacco rispetto alla partita con la Francia, ma anche il suo apporto in questo caso non manca. Soprattutto sorprende la capacità di mettere a terra palloni dal peso specifico elevato. Per lui 12 punti, di cui un muro e un ace. É suo il diagonale decisivo che regala all'Italia la ...

repubblica : Volley, 3 a 0 contro la Slovenia: l'Italia conquista la finale dei Mondiali - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali maschili, l'Italia è in finale Battuta la Slovenia 3-0 (25-21, 25-22, 25-21) ??… - chetempochefa : È FINALE! A 24 anni di distanza dall'ultima volta, l'Italia è in finale al Mondiale di volley ???? #ItaliaSlovenia - zio_pippov : RT @chetempochefa: È FINALE! A 24 anni di distanza dall'ultima volta, l'Italia è in finale al Mondiale di volley ???? #ItaliaSlovenia https:/… - SimoTutter : RT @chetempochefa: È FINALE! A 24 anni di distanza dall'ultima volta, l'Italia è in finale al Mondiale di volley ???? #ItaliaSlovenia https:/… -