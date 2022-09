Volley | GIOIELLI AZZURRI! L’Italia schianta la Slovenia 3-0 e plana in finale ai Mondiali dopo 24 anni!

Leggi su oasport

(Di sabato 10 settembre 2022)è entrata in una nuova dimensione: dominante, padrona assoluta e indiscussa del campo, solida, implacabile. Sbarazzina, frizzante, spensierata e tecnicamente implacabile. La nostra Nazionale ha travolto lacon un perentorio 3-0 (25-21; 25-22; 25-21) e si è qualificata alladei2022 dimaschile: domani sera (domenica 11 settembre, ore 21.00) gli azzurri scenderanno in campo a Katowice per fronteggiare la Polonia, che avrà il sostegno del proprio pubblico nel tentativo di conquistare il terzo titolo iridato consecutivo. Si preannuncia una sfida titanica, servirà una nuova magia per fare suonare l’Inno di Mameli:aver battuto i Campioni Olimpici (la Francia ai quarti di) bisognerà annichilire i Campioni del Mondo. I ...