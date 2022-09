Volley, finale oro Italia-Polonia in tv: data, canale, orario e diretta streaming Mondiali maschili 2022 (Di sabato 10 settembre 2022) Inizia il conto alla rovescia per la finale per l’oro Italia-Polonia dei Mondiali maschili 2022 di Volley. Gli uomini di Fefé De Giorgi hanno travolto 3-0 la Slovenia, tornando in una finale iridata dopo 24 anni. Gli azzurri non vogliono smettere di sognare e si giocheranno il tutto per tutto nella finalissima. Dall’altra parte della rete ci saranno però i padroni di casa, che hanno sconfitto in semifinale il Brasile al tie-break ed ora vogliono completare l’opera per festeggiare davanti al proprio pubblico il terzo titolo iridato consecutivo. Chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il trofeo? L’appuntamento è per le ore 21.00 di domenica 11 settembre a Katowice, in Polonia. Di seguito, le ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Inizia il conto alla rovescia per laper l’orodeidi. Gli uomini di Fefé De Giorgi hanno travolto 3-0 la Slovenia, tornando in unairidopo 24 anni. Gli azzurri non vogliono smettere di sognare e si giocheranno il tutto per tutto nella finalissima. Dall’altra parte della rete ci saranno però i padroni di casa, che hanno sconfitto in semiil Brasile al tie-break ed ora vogliono completare l’opera per festeggiare davanti al proprio pubblico il terzo titolo iridato consecutivo. Chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il trofeo? L’appuntamento è per le ore 21.00 di domenica 11 settembre a Katowice, in. Di seguito, le ...

