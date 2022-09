Vogliono la Meloni morta: il terribile avvertimento delle Br, foto-choc | Guarda (Di sabato 10 settembre 2022) Bisogna stare attenti alle parole. Possono diventare pietre o proiettili, come la storia ci insegna. Tradursi in manifesti a caratteri piombati e in nuovi Anni di Piombo. Non si deve perciò sottovalutare il volantino firmato Brigate Rosse, giunto due giorni fa nella sede del gruppo consiliare provinciale di Fratelli d'Italia a Trento (luogo dove, per inciso, nacquero le vecchie Br) e nella sede del quotidiano L'Adige, e pieno di insulti e minacce, anche di morte, rivolti alla Meloni e agli esponenti di Fdi. E non si deve far l'errore di ridurlo a episodio isolato, frutto della mente di un fanatico, perché pare piuttosto il prodotto, terribilmente spaventoso, di un clima d'odio verso il "nemico" politico alimentato da partiti e stampa progressisti. Ora, per evitare equivoci, è evidente che nessun leader di sinistra voglia armare il braccio di terroristi politici, e ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Bisogna stare attenti alle parole. Possono diventare pietre o proiettili, come la storia ci insegna. Tradursi in manifesti a caratteri piombati e in nuovi Anni di Piombo. Non si deve perciò sottovalutare il volantino firmato Brigate Rosse, giunto due giorni fa nella sede del gruppo consiliare provinciale di Fratelli d'Italia a Trento (luogo dove, per inciso, nacquero le vecchie Br) e nella sede del quotidiano L'Adige, e pieno di insulti e minacce, anche di morte, rivolti allae agli esponenti di Fdi. E non si deve far l'errore di ridurlo a episodio isolato, frutto della mente di un fanatico, perché pare piuttosto il prodotto, terribilmente spaventoso, di un clima d'odio verso il "nemico" politico alimentato da partiti e stampa progressisti. Ora, per evitare equivoci, è evidente che nessun leader di sinistra voglia armare il braccio di terroristi politici, e ci ...

