Vodafone Italia nella bufera | dati in vendita | Sicurezza utenti a rischio

Leggi su newstv

(Di sabato 10 settembre 2022)in queste ore. Tantissimidella famosa e utilizzatissima piattaforma potrebbero essere veramente a. Di cosa si tratta e cosa sta succedendo.soggetta a un furto di? (Canva), un’azienda tanto famosa quanto elogiata per il lavoro fatto in anni e anni di sviluppo e rinnovamento. Tuttavia, ultimamente una notizia ha fatto certamente venire i brividi e riguarda iindi tantilegati proprio a: cosa non sai dell’azienda inglese, una multinazionale che si occupa di telefonia mobile e fissa con sede a Londra nel Regno Unito. Ha ...