Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Alicia Kirgan (Di sabato 10 settembre 2022) Il giorno 16 aprile 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonista Alicia Kirgan. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha deciso di perdere peso per continuare a stare col suo compagno che a sua volta era riuscito a liberarsi dalla sua dipendenza dalla droga. Vite al limite – Alicia Kirgan Tracey, la protagonista, ha 32 anni, vive a Madison in Illinois, e all’inizio del suo percorso pesa ben 282 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà anche se non brutalmente, perdendo 77 kg per arrivare a 205 chilogrammi. Alicia ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 10 settembre 2022) Il giorno 16 aprile 2018 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 6 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha deciso di perdere peso per continuare a stare col suo compagno che a sua volta era riuscito a liberarsi dalla sua dipendenza dalla droga.alTracey, la protagonista, ha 32 anni, vive a Madison in Illinois, e all’inizio del suo percorso pesa ben 282 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà anche se non brutalmente, perdendo 77 kg per arrivare a 205 chilogrammi....

interiordeSaria : @VerySurprice @PrinzEugen04 @catlatorre Sulle vite di altri. Vite su cui non hai assolutamente NÉ DOVRESTI MAI AVER… - rebebbi : @celesTae_0 Jimin ceh allora se tu non vuoi fare la live, io devo andare a vite al limite? - Penny73070896 : @SalazarYulia @KasperReloaded Sembra più il Ministro su “ Casi Vite a Limite “ - vioxlin : @enricofe2 Sembrano usciti da vite al limite - RobertoMazzali : @OGiannino L’egoismo ci caratterizza, è ormai parte delle nostre vite. Ecco perché l’Occidente è in crisi, abbiamo… -