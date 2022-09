Virginia Dwan è stata la più influente gallerista americana | rivoluzionò il concetto di arte

Artribune

, gallerista d'arte e membro della Triple Aught Foundation, ha affermato: Michael Heizer è uno dei più grandi innovatori del nostro tempo. È straordinario, ha completato una delle opere ...... dalla mercante(tra i più longevi sostenitori di Heizer) all'imprenditore Patrick Lannan, City ha previsto interventi diretti sul paesaggio, come già accaduto per molte opere dell'... Apre in Nevada l'installazione City La filantropa statunitense è morta domenica 4 settembre, all’età di 90 anni. Nata a Minneapolis nel 1931, si trasferì prima a Los Angeles e poi a New York. Le opere che ha sostenuto hanno spesso sfida ...