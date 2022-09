VIDEO Alcaraz-Tiafoe 3-2, US Open 2022: highlights e sintesi. Lo spagnolo vince un’altra maratona (Di sabato 10 settembre 2022) Ancora una volta, Carlos Alcaraz si è reso protagonista di un match deciso al quinto set, per la terza volta consecutiva dopo le sfide con Cilic e Sinner; questa volta davanti a lui c’era lo statunitense, padrone di casa, Frances Tiafoe, e in palio c’era l’accesso alla finale degli US Open 2022. Con Casper Ruud spettatore interessato, che poche ore prima aveva conquistato il primo posto in finale e in attesa, dunque, di conoscere il proprio avversario, Alcaraz e Tiafoe non si sono affatto risparmiati, anzi. D’altronde la posta in palio era alta, e dopo oltre quattro ore a portare a casa la vittoria è l’iberico. Decisosi al quinto set, il match recita come punteggio finale 6-7, 6-3, 6-1, 6-7, 6-3; per Alcaraz si prospetta dunque la prima finale in uno Slam in carriera, ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Ancora una volta, Carlossi è reso protagonista di un match deciso al quinto set, per la terza volta consecutiva dopo le sfide con Cilic e Sinner; questa volta davanti a lui c’era lo statunitense, padrone di casa, Frances, e in palio c’era l’accesso alla finale degli US. Con Casper Ruud spettatore interessato, che poche ore prima aveva conquistato il primo posto in finale e in attesa, dunque, di conoscere il proprio avversario,non si sono affatto risparmiati, anzi. D’altronde la posta in palio era alta, e dopo oltre quattro ore a portare a casa la vittoria è l’iberico. Decisosi al quinto set, il match recita come punteggio finale 6-7, 6-3, 6-1, 6-7, 6-3; persi prospetta dunque la prima finale in uno Slam in carriera, ...

