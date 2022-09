Viabilità Roma Regione Lazio del 10-09-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 settembre 2022)DEL 09 SETTEMBREORE 20:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ANCORA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E L’APPIA, MENTRE IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LO SVINCOLO PER LA CASSIA BIS E LA DIRAMAZIONE-SUD. SULL’AUTOSTRADA A1-NAPOLI TRAFFICO INTENSO A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E LABARO IN USCITA. SI STA IN CODA ANCHE SULLA PONTINA, SEMPRE PER LAVORI, TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN USCITA DALLA CAPITALE. INFINE TRAFFICO INTENSO SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA ...