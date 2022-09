Vestito con l’uniforme della Decima Mas, esponente FdI si giustifica: “Era un film”. Anni fa il biglietto con scritto “Auguri camerata” (Di sabato 10 settembre 2022) Una foto lo ritrae con la divisa da soldato della Decima Mas, con un finto mitra a tracolla. “È per un film” dice lui. Il protagonista dello scatto è Massimo Giorgetti, importante esponente di Fratelli d’Italia e già coordinatore regionale del Veneto per il partito di Giorgia Meloni. Giorgetti minimizza e spiega come si trattasse delle riprese per un documentario che è stato girato più di un anno fa, parole che non placano la polemica. “La foto originale comprendeva 25 persone che il regista Mario Vittorio Quattrina aveva invitato, assieme a tanti altri, per fare da figuranti e comparse nel documentario storico dedicato all’isola del Trimelone“. Tuttavia, diversi utenti sui social gli fanno notare come al centro della fotografia sia l’unico politico in mezzo a tanti sconosciuti, lui che già qualche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Una foto lo ritrae con la divisa da soldatoMas, con un finto mitra a tracolla. “È per un” dice lui. Il protagonista dello scatto è Massimo Giorgetti, importantedi Fratelli d’Italia e già coordinatore regionale del Veneto per il partito di Giorgia Meloni. Giorgetti minimizza e spiega come si trattasse delle riprese per un documentario che è stato girato più di un anno fa, parole che non placano la polemica. “La foto originale comprendeva 25 persone che il regista Mario Vittorio Quattrina aveva invitato, assieme a tanti altri, per fare da figuranti e comparse nel documentario storico dedicato all’isola del Trimelone“. Tuttavia, diversi utenti sui social gli fanno notare come al centrofotografia sia l’unico politico in mezzo a tanti sconosciuti, lui che già qualche ...

